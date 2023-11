IONOS-Aktie trotz ambitionierter Gewinnziele der United-Internet-Tochter im Rückgang

IONOS verzeichnet im Q3 deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn und blickt daher optimistischer auf 2023.

IONOS, ein führender Internetdienstanbieter, gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen im dritten Quartal erneut solide Sprünge bei Umsatz und operativem Gewinn verzeichnet. Laut den Zahlen des Unternehmens soll das um Sondereffekte bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr um 13 Prozent auf etwa 390 Millionen Euro steigen. Dies lässt die IONOS-Tochter United Internet optimistischer für das Jahr 2023 erscheinen.

Zuvor hatte der Vorstand eine Marge von mindestens 27 Prozent und ein Ergebnisplus von rund 10 Prozent kommuniziert. Nun soll die Marge bei circa 27,5 Prozent liegen und das Umsatzplus rund ein Zehntel betragen, was in etwa den Erwartungen der Branchenkenner entspricht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8,1 Prozent auf 350,1 Millionen Euro, was auf eine gestiegene Kundenzahl zurückzuführen ist.

Das bereinigte operative Ergebnis legte im gleichen Zeitraum um fast 12 Prozent auf rund 105,5 Millionen Euro zu. Dies fiel zwar geringfügig schlechter aus als erwartet, dennoch bekräftigt das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Für das vierte Quartal plant IONOS, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Markenbekanntheit weiter zu steigern. Obwohl die IONOS-Titel kurzzeitig um 2,67 Prozent auf 13,84 Euro über XETRA fielen, bleibt das Unternehmen zuversichtlich und setzt auf eine erfolgreiche Zukunft.

Die Zahlen des Internetdienstanbieters zeigen, dass das Unternehmen weiterhin auf einem starken Wachstumskurs ist und seine Position als Branchenführer stetig ausbaut. Mit einem Umsatzplus von etwa einem Zehntel und einer erwarteten Marge von 27,5 Prozent im laufenden Jahr, ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt.

Doch auch die Marktreaktionen zeigen, dass die Anleger von IONOS überzeugt sind. Sie setzen auf die zukünftigen Erfolge des Unternehmens und sind bereit, die kurzfristigen Verluste in Kauf zu nehmen.

Insgesamt unterstreichen die aktuellen Entwicklungen bei IONOS die Bedeutung von Internetdienstleistungen und die starke Nachfrage nach diesen Services. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren und seine Erfolgsgeschichte fortzusetzen.

