INTER Lebensversicherung AG: Kontinuität wird belohnt / Morgen & Morgen gibt INTER Leben die Höchstnote

Die überaus hohe Finanzkraft der INTER zeigt sich unter anderem in einer der höchsten Nettoverzinsungen der Kapitalanlagen im Markt von 3,37 Prozent im Jahr 2022. Das bestätigen auch Dritte: Das renommierte Analysehaus Morgen & Morgen hebt seine Bewertung für die INTER Lebensversicherung AG auf 5 Sterne an - die Höchstnote im Rating LV-Unternehmen."Wir sind stolz und freuen uns sehr über die Höchstnote von 5 Sternen. In diesen, insbesondere für die Kapitalanlage, herausfordernden Zeiten bestätigt das M&M Rating LV-Unternehmen uns darin, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen", sagt Vertriebsvorstand Michael Schillinger. Durch die hohe Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung beteiligt die INTER ihre Kunden an den guten Kapitalanlageergebnissen.Erst kürzlich hat das im Produktabsatz dominierende Altersvorsorgeprodukt INTER MeinLeben® Privatrente zweimal 5 Sterne im M&M Rating Privatrente Klassisch und im M&M Rating Privatrente Fondsgebunden erhalten. Das Highlight des Produkts: Klassisch und Fondsgebunden kann stets individuell gemischt werden. Entsprechend profitieren Kunden direkt von der Finanzstärke der INTER.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.