INSA: Union und SPD verlieren - Grüne legen zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD haben in der letzten Woche des Jahres 2022 in der Wählergunst nachgelassen. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verloren beide gegenüber der Vorwoche jeweils einen Punkt. Die Unionsparteien kommen damit auf 26 Prozent, die Sozialdemokraten auf 20 Prozent.

Die Grünen können den Rückstand auf die SPD verringern: Sie gewinnen einen Punkt hinzu und erreichen nun 18 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 7 Prozent, die AfD auf 15 Prozent (+1) und die Linke auf 5 Prozent (+/-0). Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent (+1) der Stimmen auf sich vereinen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut im Zeitraum vom 27. bis zum 29. Dezember 1.205 Personen.

