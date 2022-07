INSA: Union und Grüne setzen sich von SPD ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Union und Grüne lassen die SPD in der Wählergunst weit hinter sich. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU auf 27 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen können ihren Wert ebenfalls um einen Punkt steigern, erreichen 23 Prozent.

Die Kanzlerpartei SPD verliert einen Punkt, kommt nur noch auf 18 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei acht Prozent, die Linke bei fünf Prozent. Die AfD (zwölf Prozent) kann einen Punkt hinzugewinnen. Die sonstigen Parteien würden sieben Prozent (-2) der Stimmen auf sich vereinen. Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.501 Personen im Zeitraum vom 18. bis zum 22. Juli 2022. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur