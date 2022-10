INSA: SPD vergrößert Abstand vor den Grünen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Woche der "Richtlinienkompetenz-Entscheidung" von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten können die Sozialdemokraten ihren Umfrage-Abstand zu den Koalitionspartnern Grüne und FDP ausbauen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die SPD in dieser Woche auf 20 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen bleiben bei 18 Prozent, die FDP bei 8 Prozent.

Stärkste Kraft bleibt aber die Union mit 27 Prozent (-1). Die AfD kann ihren Vorwochen-Wert von 15 Prozent halten, auch die Linke kommt auf unveränderte 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden unverändert 7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die "Bild am Sonntag" hatte das INSA 1.503 Personen im Zeitraum vom 17. bis zum 21. Oktober befragt (TOM).

Foto: über dts Nachrichtenagentur