INNOVATION, REBELLION UND LEGENDÄRE LEISTUNG: CAN-AM FEIERT 50-JÄHRIGES JUBILÄUM

Valcourt, Québec (ots/PRNewswire) -BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) ist stolz darauf, das 50. Jubiläum seiner Marke Can-Am zu feiern. Was Anfang der 1970er-Jahre mit einem einzigen Motocross-Motorrad begann, das die Meisterschaft gewann und sofort die Motocross- und Langstreckenrennen dominierte, hat sich 50 Jahre später zu einem weltweit führenden Powersport-Unternehmen mit mehreren Produktlinien entwickelt. Auf und abseits der Straße gewinnt Can-Am die Herzen und Köpfe von Millionen von Fahrern in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt. Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums möchte die Marke nicht nur ihr Erbe und ihre Leidenschaft für das Fahren feiern, sondern auch weiterhin an Dynamik gewinnen – mit unvergesslichen Erlebnissen und innovativen Produkten.„Das 50-jährige Jubiläum von Can-Am ist auch eine Feier der Menschen hinter der Marke, die ihre DNA geprägt und die Grenzen des Machbaren immer wieder verschoben haben", erklärt José Boisjoli, President und CEO von BRP. „Als vor 50 Jahren alles begann, war die Marke auf der Rennstrecke und im Gelände sofort erfolgreich, stand auf dem Siegerpodest und stellte Geschwindigkeitsrekorde auf. Seitdem haben wir Can-Am in vielerlei Hinsicht neu erfunden – angetrieben von unserem Engagement für Innovation, Technologie, Qualität und einer nie nachlassenden Leidenschaft – immer mit dem Ziel vor Augen, unseren Fahrerinnen und Fahrern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft legendäre Meilensteine erreichen werden. Ich kann unseren Mitarbeitern, Händlern, Kunden und Partnern nicht genug dafür danken, dass sie die Can-Am-DNA Jahr für Jahr weiter tragen."Seit ihrer Gründung im Jahr 1973 hat Can-Am die Norm infrage gestellt, neue Standards gesetzt und das Spiel völlig verändert. Heute ist Can-Am eine starke Marke mit bahnbrechenden Produktlinien für eine Vielzahl unterschiedlichster Fahrer. Seine All-Terrain-Vehicles (ATVs) und Side-by-Side-Vehicles (SSVs) haben seit 2015 den am schnellsten wachsenden Marktanteil in dieser Kategorie in Nordamerika. Anfang dieses Jahres hat Can-Am zudem mit dem sechsten Sieg in Folge bei der Rallye Dakar Geschichte geschrieben. Im Dreiradsektor entwickelt sich Can-Am zu einem wichtigen Akteur, mit einem Marktanteilsgewinn von 20 Prozent in den letzten Jahren in Nordamerika und einem Einzelhandelsumsatz, der sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt hat. Aufbauend auf seinem Erbe als Motorradhersteller verändert Can-Am nun die Leistungsdynamik mit zwei neuen Elektromotorrädern, die ab 2024 einer ganz neuen Generation von Fahrern ein aufregendes Fahrerlebnis bieten werden.Ein halbes Jahrhundert Can-Am – das ist ein Grund zum Feiern! Zum Auftakt präsentierte Can-Am eine besondere Zusammenarbeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897283-1&h=568850022&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897283-1%26h%3D1092053939%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.brp.com%252Fnews-releases%252Fnews-release-details%252Fcan-am-and-shoe-surgeon-unveil-special-collaboration-celebrate%26a%3Dspecial%2Bcollaboration&a=besondere+Zusammenarbeit) mit The Shoe Surgeon, die einmal mehr die Grenzen des Machbaren verschiebt, um Inklusivität, Tradition und den Nervenkitzel des Fahrens zu feiern. Gemeinsam haben beide Marken drei maßgeschneiderte Can-Am Ryker 3-Rad (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897283-1&h=3731613153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897283-1%26h%3D2806158016%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D0WXoer6nnmw%26a%3DCan-Am%2BRyker%2B3-wheel&a=Can-Am+Ryker+3-Rad)-Fahrzeuge sowie drei von Can-Am inspirierte Motorradschuhe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897283-1&h=3023140898&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897283-1%26h%3D360394614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253Dv3p_GZSIrQc%26a%3DCan-Am-inspired%2Briding%2Bshoes&a=Can-Am+inspirierte+Motorradschuhe) entwickelt. Der nächste BRP Club im August wird eine erinnerungswürdige Veranstaltung werden, da BRP neue, bahnbrechende Can-Am Produkt-Updates und Modelle ankündigt – ganz im Sinne des Pioniergeistes des Unternehmens. Zu guter Letzt wird es – sowohl in den sozialen Medien als auch persönlich – Aktivitäten und Feiern mit Can-Am-Fans und Besitzern geben, darunter einige Meisterschaftsfahrer aus der Anfangszeit der Marke sowie aktuelle Besitzer und Fahrer. Auch die BRP-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter können sich auf einige Feierlichkeiten im Sommer freuen, die in einem Fest mit dem weltweiten BRP-Händlernetz gipfeln werden.Um mehr über die Geschichte von Can-Am und diesen wichtigen Meilenstein zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video an, das sich auf das Erbe der Marke konzentriert und die Gemeinschaft rund um die Marke beleuchtet, und besuchen Sie diese Seite. Im Laufe der Jahre hat Can-Am den Schlamm bezwungen, sich durch den Staub gekämpft und die Straßen für alle neu definiert. Es war eine spaßige, aufregende, verrückte und herausfordernde Fahrt. 50 Jahre sind ein großer Meilenstein und erst der Anfang!Informationen über BRPBRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersport-Produkte, Antriebssysteme und Boote, das auf über 80 Jahren Einfallsreichtum und intensiver Verbraucherorientierung basiert. Durch sein Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken mit Ski-Doo und Lynx Snowmobiles, Sea-Doo Wasserfahrzeugen und Pontoons, Can-Am Straßen- und Geländefahrzeugen, Alumacraft und Quintrex Booten, Manitou Pontons und Rotax Schiffs- Antriebssystemen, sowie Rotax Schiffsmotoren für Karts und Freizeitflugzeuge erschließt BRP aufregende Abenteuer und bietet Zugang zu Erlebnissen auf verschiedenen Spielplätzen. Das Unternehmen vervollständigt seine Produktlinien mit einem speziellen Portfolio an Teilen, Zubehör und Bekleidung, um das Fahrerlebnis vollständig zu optimieren. BRP hat sich dem verantwortungsbewussten Wachstum verschrieben und entwickelt elektrische Modelle für seine bestehenden Produktlinien und erkundet neue Niederspannungsprodukte, sowie von Menschen unterstützte Produktkategorien. BRP hat seinen Hauptsitz in Québec, Kanada, und verzeichnet einen Jahresumsatz von ca. 10 Milliarden US-Dollar aus über 130 Ländern. Es beschäftigt weltweit nahezu 23.000 engagierte, einfallsreiche Mitarbeiter.www.brp.com @BRPNews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3897283-1&h=896827107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3897283-1%26h%3D340757299%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FBRPnews%26a%3D%2540BRPNews&a=%40BRPNews)Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Leisure Products Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen. 