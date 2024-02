Mit ING Groep wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Ing Groep hat sich im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Finanzsektors in den letzten 12 Monaten um 100,61 Prozent gesteigert. Dies ist mehr als 101 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Ing Groep mit 100,61 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ing Groep liegt bei 82,93, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 76,32 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ing Groep zeigt viele positive Meinungen in den sozialen Medien und in Diskussionen. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten festgestellt. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite für Ing Groep beträgt 4,62 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,09 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Ing Groep eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.