ING Groep erwartet beeindruckendes Umsatzwachstum: Quartalsbilanz & Aktienprognose im Fokus

ING Groep, ein Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, plant in 89 Tagen die Veröffentlichung seiner Quartalsbilanz für das vierte Quartal. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der ING Groep Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ING Groep liegt bei 46,06 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut Analystenprognosen wird ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von ING Groep noch 4,87 Mrd. EUR und wird nun voraussichtlich um beeindruckende 126,06 Prozent auf 11,00 Mrd. EUR steigen. Auch der Gewinn soll um circa 53,33 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Der Umsatz wird voraussichtlich um knapp 126,06 Prozent steigenfallen und der Gewinn um etwa 53,33 Prozent auf insgesamt 5,63 Mrd.EUR anwachsen.Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine deutliche Verbesserung des Gewinns von ING Groep.

Die Analysten haben auch eine Prognose für den Aktienkurs in den nächsten zwölf Monaten abgegeben: Dieser könnte bei etwa 16,60 EUR liegen, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von etwa +38,91% bedeuten würde. Investoren, die jetzt einsteigen möchten,könnten somit in einem Jahr einen Gewinn von rund +38,91% erzielen.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Kurstrend bei ING Groep derzeit im negativen Bereich: Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ING Groep-Analyse von 03.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich ING Groep jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ING Groep Aktie

ING Groep: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...