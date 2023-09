ING Groep Quartalsbilanz in Erwartung: Aktionäre gespannt auf Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz der ING Groep, eines in Amsterdam ansässigen Unternehmens, steht in 33 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der ING Groep Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der ING Groep Aktie beträgt beeindruckende 46,58 Mrd. EUR. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,41 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um starke +25,60 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn dürfte sich verbessern und voraussichtlich um +100,00% auf 1,96 Mrd. EUR steigen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet zeigen sich die Analysten optimistisch und prognostizieren...