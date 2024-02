ING Groep-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Ing Groep verzeichnet derzeit einen Aktienkurs von 12,34 EUR, was einer Entfernung von -2,14 Prozent vom GD200 (12,61 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 13,13 EUR. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -6,02 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Ing Groep als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Ing Groep überwiegend positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Es konnten neun Handelssignale ermittelt werden, wovon null als "Gut" und neun als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Bezogen auf die Anlegerstimmung ist die Aktie von Ing Groep unserer Auffassung nach angemessen mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 69,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Ing Groep überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor (0 Prozent) sehr gut abschneidet. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.