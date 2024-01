ING Groep Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Stimmung unter Anlegern: Aktienkurse werden nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Ing Groep überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Ing Groep in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Schlecht". Zusätzlich wurden Handelssignale analysiert, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (4 "Gut", 2 "Schlecht"). Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Ing Groep daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ing Groep weist hier einen Wert von 11,26 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Kriterium ist der Relative Strength Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse. Der RSI von Ing Groep liegt bei 89,06, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Für Anleger, die in die Aktie von Ing Groep investieren, könnte die Dividendenrendite von 4,62 % einen Mehrertrag von 4,62 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken bedeuten. Die Dividenden des Unternehmens fallen also höher aus, was zu einer Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.