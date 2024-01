ING Groep Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ing Groep liegt der 7-Tage-RSI bei 73,76 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 76,9 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in der Online-Kommunikation zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ing Groep.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ing Groep-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 12,55 EUR. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,03 EUR) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Ing Groep derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Handelsbanken. Dieser Unterschied von 4,62 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Gut".