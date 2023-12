ING Groep Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Ing Groep hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 100,61 Prozent darstellt. Dies ist deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt ebenfalls 0 Prozent, wobei Ing Groep aktuell um 100,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ing Groep-Aktie im Aufwärtstrend liegt. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen eine positive Abweichung auf. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Ing Groep-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Insgesamt erhält die Ing Groep-Aktie aufgrund der erzielten Rendite, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein "Gut"-Rating.