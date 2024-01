ING Groep Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Ing Groep wurden verstärkt diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ing Groep von 13,382 EUR mit einer Entfernung von +7,66 Prozent vom GD200 (12,43 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 12,82 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Aktienkurs wird insgesamt jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ing Groep-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI-Wert liegt bei 80, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,99 liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ing Groep.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ing Groep im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,62 % aus, was 4,62 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Gut".