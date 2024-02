ING Groep Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Ing Groep hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, die von den Analysten positiv bewertet wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 4,62 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ing Groep-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 34,25 und der RSI25 liegt bei 57,89. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Ing Groep wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" Aktie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Ing Groep in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.