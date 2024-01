ING Groep Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Ing Groep liegt der RSI bei 8,17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 65 für die Ing Groep, was auf eine neutralere Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ing Groep von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Jedoch wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ing Groep liegt bei 11,26, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Aktie der Ing Groep zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung für die Ing Groep hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.