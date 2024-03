ING Groep Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Ing Groep hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%) darstellt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten +4, was dazu führt, dass die Ing Groep-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Ing Groep liegt bei 8,82 und führt zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,43, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Ing Groep.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ing Groep beträgt 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als neutral einzustufen ist. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Ing Groep eine Performance von 100,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 0 Prozent zulegten. Dies bedeutet eine Outperformance von +100,61 Prozent im Branchenvergleich für Ing Groep. Auch im "Finanzen"-Sektor übertraf die Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent den Durchschnittswert von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Ing Groep auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.