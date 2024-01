ING Groep Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten vier Wochen wurde bei Ing Groep eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep beträgt 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Ing Groep in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt hat, was als "Gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 80 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Ing Groep aufgrund der Stimmungslage, des KGVs und des RSI.