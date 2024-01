ING Groep Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite von Ing Groep beträgt derzeit 4,62 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,09 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Ing Groep ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,26, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Ing Groep wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten darauf hin, dass die langfristige Stimmung als positiv bewertet werden kann, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Ing Groep 0,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt +4,24 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ing Groep aufgrund der Dividendenrendite, fundamentalen Kriterien, Stimmungsbild und technischen Analyse als "Neutral" bewertet.