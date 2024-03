ING Groep Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ing Groep liegt der RSI7 aktuell bei 10,43 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 13,73, was ebenfalls auf eine Überverkaufsituation hindeutet. Zusammen ergibt dies eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ing Groep, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Ing Groep hat mit einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ing Groep-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 11,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.