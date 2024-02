ING Groep Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von Ing Groep hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 100,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0 Prozent, und Ing Groep liegt aktuell 100,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep mit einem Wert von 11,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Dividendenrendite von Ing Groep liegt derzeit bei 4,62 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 0 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Ing Groep in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Die statistischen Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.