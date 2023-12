ING Groep Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Die Ing Groep hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung erlebt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 12,34 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 13,71 EUR beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +11,1 Prozent im Vergleich zum GD200 und +8,47 Prozent im Vergleich zum GD50. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Ing Groep eine Dividendenrendite von 4,62 % auf, was 4,62 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten besonders positive Themen, was zu einer weiteren guten Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt, was 100,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überperformance-Bewertung von "Gut".

Insgesamt deutet also die technische Analyse, die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und der Branchenvergleich darauf hin, dass die Ing Groep eine gute Bewertung erhält.