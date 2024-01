ING Groep Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Aktienkurs der Ing Groep hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 100,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass die Ing Groep eine Outperformance von +100,61 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, was Ing Groep um 100,61 Prozent übertraf. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Ing Groep-Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was die Redaktion zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Ing Groep derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einem Unterschied von 4,62 Prozentpunkten (4,62 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ing Groep liegt derzeit bei 11. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Ing Groep daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.