ING Groep Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Diskussionen über Ing Groep in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Ing Groep in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ing Groep-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,38 EUR. Der letzte Schlusskurs von 13,656 EUR weicht somit um +10,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,73 EUR) weicht mit einem letzten Schlusskurs von +7,27 Prozent ebenfalls positiv ab. Somit erhält die Ing Groep-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Gut"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent deutlich über 101 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Ing Groep mit 100,61 Prozent deutlich die Branche. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep liegt bei einem Wert von 11, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Ing Groep weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.