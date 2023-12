ING Groep Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Ing Groep hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 100,61 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +100,61 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der "Handelsbanken"-Branche bei 0 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Ing Groep derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Diese neutrale Einschätzung basiert auf einer Bewertung als weder unter- noch überbewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Ing Groep eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Ing Groep derzeit bei 42,47 liegt, was als neutral eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".