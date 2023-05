ING Groep-Aktie: Gewinn fast vervierfacht

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

Die Aktie der niederländischen ING Groep (WKN:A2ANV3) macht am Donnerstag wieder einen ordentlichen Sprung auf 11,48 €, was einem Plus von 3,5% entspricht. Doch welche Nachrichten treiben die Aktie? Und ist nach dem Absturz durch das Banken-Beben wieder ein Aufwärtstrend in Sicht?

Die ING ist eine niederländische Großbank, früher bekannt unter dem Namen ING DiBa in Deutschland. Primär ist man im Privatkundensegment in über 40 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,37 ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.