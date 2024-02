ING Groep Aktie: Geht es jetzt los?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Ing Groep zuletzt intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch auf dem Meinungsmarkt wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ing Groep diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige negative Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich also ein negatives Signal.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ing Groep mit 12,696 EUR als "Neutral"-Signal bewertet, da er um 0,21 Prozent vom GD200 (12,67 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 12,97 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs also als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Mit einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent liegt Ing Groep 4,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken, was die Aktie zu einem lukrativen Investment macht und eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Ing Groep aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 3 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine "Gut"-Einstufung.