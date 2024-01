ING Groep Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Ing Groep wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei die positive Diskussion an acht Tagen vorherrschte. Daher wurde die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep liegt im Vergleich zu anderen Handelsbanken auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ing Groep im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt, was 100,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt positiv bewertet.