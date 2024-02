ING Groep Aktie: Es geht auch anders!

Die Diskussionen über Ing Groep in den sozialen Medien geben Anlegern ein gemischtes Signal. Es gibt derzeit keine klare Richtung, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum neun Handelssignale ermittelt, wovon keines positiv war. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Bewertung der Ing Groep-Aktie als "Neutral" angemessen widerspiegelt.

In Bezug auf die Dividende von 4,62% ist Ing Groep im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (0%) positiv zu bewerten. Die Differenz von 4,62 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Ing Groep eine Rendite von 100,61% erzielt, was mehr als 101% über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsbanken"-Branche lag in den letzten 12 Monaten bei 0%. Auch hier schneidet Ing Groep mit 100,61% deutlich besser ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep mit einem Wert von 11,26 in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.