ING Groep Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep beträgt derzeit 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält daher eine neutrale Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in diesem Bereich.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Ing Groep im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 100,61 Prozent erzielt. Dies führt zu einer positiven Gesamtbewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Aktienkurs von Ing Groep derzeit bei 12,34 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,71 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs.

Insgesamt erhält die Aktie von Ing Groep daher eine positive Gesamtbewertung in den genannten Bereichen.

