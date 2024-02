ING Groep Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Ing Groep verzeichnet derzeit einen Kurs von 12,276 EUR, was einer Differenz von -5,86 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Bewertung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Finanzen" konnte die Ing Groep im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielen, was 100,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt hingegen 0 Prozent, was die Überperformance der Ing Groep verdeutlicht. Aufgrund dieser positiven Bewertung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild zu Ing Groep hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dennoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Ing Groep in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Allerdings zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung zur Anleger-Stimmung von "Gut".

Diese Informationen bieten Anlegern eine umfassende Einschätzung der Ing Groep-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.