ING Groep Aktie: Eine neue Chance!

Die Ing Groep wird derzeit in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 12,82 EUR, was 12,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 14,364 EUR liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 12,92 EUR, was einer Abweichung von +11,18 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmung der Anleger als "Schlecht" bewertet, da sich die Stimmungslage in den letzten Monaten eingetrübt hat. Die Diskussionsintensität wird dagegen als "Neutral" eingestuft, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutieren. Insgesamt erhält die Ing Groep-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite liegt bei 4,62 Prozent, was 4,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Ing Groep eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ing Groep derzeit als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (22,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (16,97) führen zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt wird die Ing Groep-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments mit einem "Gut"-Rating bewertet.