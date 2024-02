ING Groep Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Ing Groep neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Ing Groep-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,89, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung auf der Grundlage des Relative Strength-Index.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Ing Groep in den letzten 12 Monaten eine Performance von 100,61 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +100,61 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte im selben Zeitraum eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei die Ing Groep um 100,61 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ing Groep aktuell bei 4 liegt. Dadurch ergibt sich eine positive Differenz von +4,62 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ing Groep eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass die Stimmung für die Ing Groep in den vergangenen Wochen deutlich getrübt hat. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält die Ing Groep eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.