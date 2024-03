ING Groep Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine hohe Zahl deutet darauf hin, dass der Titel überkauft ist und möglicherweise kurzfristige Kursrückgänge bevorstehen, während bei niedrigen Werten Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ing Groep heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,43 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Tendenzen, mit einem Wert von 13,73, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 ergibt. Insgesamt erhält das Ing Groep-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Der Beitrag zur Einschätzung einer Aktie durch die Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls wichtig. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ing Groep zeigte interessante Ausprägungen, mit einer starken Abnahme der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, sowie einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ing Groep mit einer Rendite von 100,61 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig sie erscheint. Ing Groep hat mit einem KGV von 11,26 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 0. Die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.