ING Groep Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die niederländische Bank Ing Groep hat eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher hat das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten erhalten. In den sozialen Medien wurde Ing Groep in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung geführt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Empfehlung von Seiten der Redaktion führte. Das langfristige Stimmungsbild im Internet wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung nur mittelmäßig waren. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ing Groep mit 11,26 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

ING Groep kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich ING Groep jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ING Groep-Analyse.

ING Groep: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...