ING Groep Aktie: Abwarten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Ing Groep Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in letzter Zeit vor allem mit den negativen Themen rund um Ing Groep, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Ing Groep im vergangenen Jahr eine Rendite von 100,61 Prozent erzielt, was 100,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt 0 Prozent, wobei Ing Groep aktuell 100,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Ing Groep beträgt aktuell 63, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,71 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ing Groep bei 12,33 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,65 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 12,43 EUR, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.