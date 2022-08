ING Deutschland bündelt Angebot für Geschäftskunden unter einem Dach

Frankfurt am Main (ots) -- Integration von Lendico stärkt Marktposition und schafft Voraussetzung für mehr Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen- Lendico-Beschäftigte wechseln zur ING Deutschland, Berlin bleibt Standort- Embedded Finance im FokusDie ING Deutschland integriert die 2018 übernommene Kreditplattform Lendico vollständig in das Geschäftsfeld Business Banking. Damit schafft die Bank ein einheitliches Angebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz und legt den Grundstein für weiteres Wachstum im Geschäftskundensegment.Mit der Integration vereinheitlicht die ING Deutschland den Markenauftritt und bündelt die digitale KMU-Finanzierung unter einem Dach. Dadurch können Ressourcen innerhalb des globalen ING-Netzwerks noch besser genutzt werden, beispielsweise in der IT. Berlin bleibt auch nach der Integration von Lendico für rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Standort.Stärkung des Geschäftsbereichs Business Banking"Wir sorgen dafür, dass sich kleine und mittlere Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und weiter wachsen können. Im Business Banking steht die ING Deutschland für einfaches und persönliches Digitalbanking mit fairen Konditionen. Künftig profitieren Geschäftskunden, die ihr Geschäft gewöhnlich mit besonders viel Herzblut und Unternehmergeist führen, noch stärker von unserem Kundenversprechen", sagt Daniel Llano, Privatkundenvorstand der ING Deutschland. "Wir legen den Grundstein für den Ausbau unseres Business Bankings und damit der dritten Säule neben dem Privatkunden- und Firmenkunden-Geschäft.""Gerade kleinere Unternehmen müssen heute schnell und flexibel auf Veränderungen im Marktumfeld reagieren, zum Beispiel wenn sich kurzfristig Nachfragespitzen abzeichnen", sagt Nadine Methner, Head of Business Banking ING Deutschland. "Deshalb brauchen sie bei der Finanzierung schnelle Entscheidungen und einfache Abläufe. Bankdienstleistungen werden so zu einer unkomplizierten Routine ohne großen Verwaltungsaufwand."Zielgruppe des Business Bankings ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz bis 50 Millionen Euro, darunter Einzel- und Großhändler, kleine Betriebe, produzierendes und verarbeitendes Gewerbe, Dienstleister oder IT-Unternehmen. Dies umfasst mehr als 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland. Für diese Zielgruppe schafft die ING Deutschland ein einheitliches digitales Angebot und ermöglicht die Unternehmensfinanzierung mit wenigen Klicks.Zukunftsthema Embedded FinanceBereits im Mai 2022 hatte die ING Deutschland für Amazon-Händler ein zweites Produkt eingeführt, den "Flexkredit". 2023 soll dieses Produkt allen Business Banking-Kunden angeboten werden. Der "Flexkredit" ermöglicht Händlern die flexible Nutzung einer revolvierenden Kreditlinie. Künftig will die ING Deutschland das Embedded Finance-Angebot ausbauen und weitere Kooperationen eingehen, um so neue Vertriebsfelder zu erschließen. Geschäftskunden profitieren hierbei dank der nahtlosen Integration in externe Plattformen von passgenauen Finanzierungsangeboten.Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell