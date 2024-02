INEO Tech Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Ineo Tech-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,06 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht um +16,67 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,07 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ist zu beobachten, dass die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung für Ineo Tech ergeben. Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch soziale Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu Ineo Tech waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Ineo Tech-Aktie. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 33,33 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.