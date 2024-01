INDEX-MONITOR: Telefonica-Deutschland-Übernahme führt zur Löschung aus Indizes

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

ZUG (dpa-AFX) - Die nahende Komplettübernahme der Deutschlandtochter des spanischen Telekomkonzerns Telefonica hat auch Konsequenzen für dessen Indexnotierung. Telefonica Deutschland werde aus MDax und TecDax gelöscht, teilte der Indexanbieter Stoxx am Montagabend mit. Mit dem Ablauf des Übernahmeangebots war die Beteiligung an der Tochter auf gut 93 Prozent gestiegen. Damit erfüllt Telefonica Deutschland nicht mehr die für die Notierung in den Indizes notwendige Bedingung eines Streubesitzanteils von mindestens zehn Prozent.

Dafür steigt der luxemburgische Industrierecycler Befesa zum 25. Januar in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf. Dessen Platz im SDax wird der Büromöbelhändler Takkt im Index der kleineren Werte einnehmen.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la