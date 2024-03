INDEX-MONITOR: Rational will bald in MDax zurückkehren

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational will nach seinem überraschenden Ausschluss aus den Dax-Indizes schnell zurück in den MDax . Die Deutsche Börse hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass das Unternehmen ein Kriterium aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex nicht einhalte - also den Empfehlungen für gute Unternehmensführung. Konkret geht es wohl um die Amtsdauer des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrates. Rational will die Regeln aber bald wieder erfüllen: Der Ausschussvorsitzende Hans Maerz werde "wie seit längerem geplant auf der Hauptversammlung am 8. Mai 2024 nicht mehr für den Aufsichtsrat kandidieren", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Per Montag, 18. März, wird Rational den MDax aber erst einmal verlassen müssen, wenngleich wohl nur vorübergehend. Nach der Wahl eines neuen Vorsitzenden für den Prüfungsausschuss des Aufsichtsgremiums dürfte der Weg dann aber frei sein für eine perspektivische Rückkehr in den Index der mittelgroßen Werte.

Im vergangenen Jahr hatte es mit Krones einen ähnlichen Fall gegeben. Nach dem Index-Ausschluss hatte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen einen neuen Vorsitzenden des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat ernannt und war bald darauf in die Dax-Familie zurückgekehrt.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fondsanbieter, die Indizes real nachbilden, beispielsweise mit börsengehandelten Indexfonds. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.