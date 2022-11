INDEX-MONITOR: Puma, Verbio und Krones im Dezember im MDax erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenn im Dezember der die VW-Sportwagentochter Porsche voraussichtlich Puma aus dem Dax drängt, wird das auch Konsequenzen für den MDax und den SDax haben. Denn dann würde der Sportartikelhersteller in den Index der mittelgroßen Werte absteigen und dort den aktuell kleinsten Index-Wert in den Nebenwerte-Index SDax verbannen. Derzeit ist das nach Berechnungen von Tom Koula, Index-Experte der Investmentbank Stifel Europe, der Batteriehersteller Varta . "Varta dürfte Stand heute in jedem Fall in den SDax absteigen, weshalb dort wiederum die Aktie von Instone ausscheiden müsste", sagte Koula der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX am Montag.

Außerdem haben im Dezember der Bioethanolhersteller Verbio und der Abfüllanlagenhersteller Krones aufgrund ihrer starken Kursentwicklung gute Chancen, vom SDax in den MDax aufzusteigen, wie der Stifel-Experte erwartet. Das würde aktuell die Vonovia-Tochter < DE000A1ML7J1> Deutsche Wohnen und den Waferhersteller Siltronic von ihren MDax-Plätzen in den SDax verdrängen.

Und da es mit Adva , Tochter des im MDax notierten US-Unternehmens Adtran , Elmos Semiconductor und Washtec obendrein noch Unternehmen gibt, die sehr gute Chancen für eine Wiederaufnahme in den SDax haben, werden wohl auch drei Mitglieder die Dax-Familie verlassen müssen. Herausfallen dürften für den Telekomausrüster, den Chiphersteller und den Autowaschanlagenbauer laut Koula aktuell der Online-Modehändler About You , der Handelskonzern Ceconomy und der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset .

Die Deutsche Börse wird die Dax-Indizes am Montagabend, den 5. Dezember, überprüfen. Etwaige Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/tih/zb