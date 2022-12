INDEX-MONITOR: Porsche AG ersetzt Puma im Dax - Stühlerücken in MDax, SDax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Woche ist mit der Volkswagen-Tochter Porsche AG ein weiterer Autobauer im Dax vertreten. Zudem gibt es im MDax und SDax einige Veränderungen. Wegen der Aufnahme der Porsche AG in den Dax stieg der Sportartikelhersteller Puma in den MDax ab und verdrängte dort den Batteriehersteller Varta , der in den Nebenwerteindex SDax muss. Dadurch fiel der Online-Modehändler About You aus dem SDax.

Zudem tauschten die aktuell noch im MDax notierte Deutsche Wohnen und der im SDax gelistete Bioethanolhersteller Verbio die Plätze.

Mit dem Chiphersteller Elmos Semiconductor und der Tochter des US-Telekomausrüsters Adtran, Adva (Optical) gibt es zudem zwei Aufsteiger in den SDax. Im Gegenzug wurden der Immobilienentwickler Instone und der Spezialpharma-Anbieter und -Großhändler Medios aus dem Nebenwerteindex herausgenommen.

Abgesehen von Adva und Medios hatten Experten die Veränderungen weitgehend erwartet. Die Änderungen treten am Montag, 19. Dezember, in Kraft. Sie sind wichtig für Fonds, die Indizes nachbilden. Sie müssen dann entsprechend umschichten./mis/tih/