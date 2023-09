INDEX-MONITOR: Ferrari im Eurostoxx 50 und Munich Re im Stoxx 50

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

ZUG (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer feiert an diesem Montag sein Debut im wichtigsten europäischen Aktienindex EuroStocks 50 . Den Platz dafür räumt der deutsche Immobilienkonzern Vonovia . Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH im Leitindex der Eurozone durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. CRH wird am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlegt.

Auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 gibt es zwei Änderungen: Der Rückversicherer Munich Re wird aufgenommen und der Luxushersteller Kering dafür herausgenommen. Außerdem werden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen nach den Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING getauscht.

Wichtig sind Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/