INDEX-MONITOR: Evotec und Software AG im MDax erwartet - Dax wohl unverändert

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur nächsten Index-Überprüfung im Juni werden im Dax keine Änderungen erwartet. Auch im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und dem währungsgemischten Stoxx Europe 50 dürfte alles beim Alten bleiben. Änderungen stehen indes in den kleineren Indizes der Dax-Familie, dem MDax , SDax und auch dem TecDax an.

Zwar wurde kürzlich erst die Deutsche Lufthansa als Aufstiegskandidatin für den Dax ins Spiel gebracht, doch da es derzeit kein ernsthaft abstiegsgefährdetes Unternehmen im Leitindex gibt, könnte es frühestens im September eine neue Chance geben. Denn der Streubesitz-Börsenwert der Lufthansa reicht mit derzeit 9,5 Milliarden Euro nicht aus, um den derzeit kleinsten Dax-Wert, Continental , aus dem Index zu verdrängen.

Dass eine Diskussion über eine Aufnahme aber überhaupt erst möglich wurde, liegt daran, dass die Fluggesellschaft im vergangenen Geschäftsbericht die Kennziffern für das operative Jahresergebnis (Ebitda) 2021 angepasst hatte. Zuvor stand ein operativer Verlust zu Buche, jetzt ein operativer Gewinn. Damit erfüllt die Lufthansa nun ein wesentliches Dax-Aufnahmekriterium: Die Erwirtschaftung eines operativen Gewinns an den zwei letzten aufeinanderfolgenden Jahren.

Im MDax und dem SDax werden allerdings Änderungen erwartet, und auch im inzwischen kaum noch beachteten TecDax. Zuvorderst dürfte Evotec in den Index der mittelgroßen Werte zurückkehren. Der Wirkstoffforscher hatte im Mai seinen testierten Geschäftsbericht für 2022 wegen eines Cyberangriffs nicht fristgerecht vorgelegt. Die Deutsche Börse nahm die Aktie daher kurzfristig aus dem Index heraus. Da der Bericht inzwischen aber vorliegt, steht einer Wiederaufnahme bereits im Juni nichts mehr im Weg. Der US-Telekomausrüster Adtran muss zugleich nach sehr kräftigen Kursverlusten in den SDax absteigen, sodass sich damit wieder 50 Werte im MDax befänden.

Außerdem erwartet Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel Europe, dass die Darmstädter Software AG , um die derzeit noch ein Übernahmekampf tobt, den Immobilienkonzern Aroundtown in den SDax verdrängen dürfte. Der Spezialverpackungs- und Abfüllanlagenhersteller Krones könnte darüber hinaus womöglich den Platz des Waferherstellers Siltronic im MDax einnehmen.

Während diese vier letztgenannten Unternehmen ihre Plätze in den Indizes lediglich tauschen würden, brächte der Abstieg von Adtran in den SDax voraussichtlich die Herausnahme der Immobiliengesellschaft Dic Asset mit sich. Es könnte laut Thorißen aber auch Basler , einen Hersteller von Industriekameras, treffen, denn der Börsenwert (gemessen am Anteil der frei handelbaren Aktien) der beiden Unternehmen liegt eng beieinander.

Im TecDax erwartet Thorißen zudem, dass Evotec den Platz des Linux-Spezialisten Suse einnehmen wird.

Die Deutsche Börse wird etwaige Änderungen am Montag, 5. Juni, bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, 19. Juni.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/nas