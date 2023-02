INDEX-MONITOR: Dax-Abschied von Linde macht Commerzbank den Weg frei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit aus dem Leitindex Dax dürfte vor allem die Commerzbank freuen. Denn der Frankfurter Großbank gelang es gerade noch rechtzeitig, mit ihrem operativen Ergebnis 2022 in Milliarden-Euro-Höhe das von der Deutschen Börse 2021 eingeführte Profitabilitäts-Kriterium zu erfüllen.

Es besagt, dass ein Unternehmen nur dann in die erste Börsenliga aufgenommen wird, wenn es in den zwei vorangegangenen Geschäftsjahren ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) erwirtschaftet hat. Steigt die Commerzbank in den Dax auf, hätte damit Rheinmetall das Nachsehen. Denn die Commerzbank liegt bei dem Hauptkriterium für einen Index-Aufstieg, dem frei handelbaren Börsenwert, vor dem Rüstungskonzern.

Index-Experten von Societe Generale, JPMorgan und Stifel Europe rechnen daher nun fest mit einer Rückkehr der Bank in die erste Börsenliga am Montag, 27. Februar. Die Entscheidung darüber wird von der Deutschen Börse an diesem Freitagabend nach US-Börsenschluss bekannt geben.

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall wäre damit raus aus dem Rennen und hat wohl auch zur nächsten Index-Überprüfung im März keine Chance auf einen Dax-Aufstieg. Grund ist, dass es im Index der 40 größten Unternehmen derzeit keine potenziellen Absteiger gibt.

Auf eine Rückkehr in den MDax darf sich in zwei Wochen den Index-Experten zufolge der Windkraftanlagenbauer Nordex freuen. Für diesen wiederum dürfte laut Tom Koula von Stifel Europe und JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta wohl die Deutsche Beteiligungs AG zurück in den SDax kommen.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/ajx/jha/