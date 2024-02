INDEX-MONITOR: Bayer dürfte Stoxx Europe 50 Anfang März verlassen

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Kurseinbruch der Bayer -Aktie seit Jahresbeginn dürfte im März zu deren Ausscheiden aus dem Stoxx Europe 50 führen. Grund ist laut Analyst Pankaj Gupta von der Bank JPMorgan, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern zwei Monate die Verbleibekriterien gerissen hat. Änderungen im Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50 , werden nicht erwartet.

Laut der für diese Überprüfung geltenden Fast-Exit-Regel scheidet ein Unternehmen aus dem 50 Werte umfassenden, währungsgemischten europäischen Index aus, sobald es sich in der Rangliste der entsprechenden größten europäischen Unternehmen zweimal in Folge auf Platz 75 oder schlechter befindet.

Der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Stoxx Ltd. wird seine nächste Liste Anfang März veröffentlichen. Sollte Bayer absteigen, würde die Änderung am Freitag, 8. März, in Kraft treten. Als potenzielle Nachfolger sieht Gupta die spanische Bank BBVA oder die italienische Bank Unicredit .

Die Bayer-Aktien notieren nach einer monatelangen Talfahrt derzeit mit rund 28 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit 2005. An der Börse bringt es der Konzern nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 27,6 Milliarden Euro. Das ist nicht einmal halb so viel, wie der Konzern 2018 für die Übernahme des US-Agrarchemieriesen Monsanto gezahlt hatte.

Mit dem Kauf hatten sich die Leverkusener unter ihrem Ex-Chef Werner Baumann auch zahlreiche US-Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter ins Haus geholt. Diese haben schon viele Milliarden gekostet und ein Ende ist nicht in Sicht. Zudem floppte Ende 2023 eine Pharmastudie mit einem Hoffnungsträger, der eigentlich Umsatzausfälle kompensieren sollte, die durch auslaufende Patente für aktuelle Kassenschlager entstehen.

Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden, etwa physisch replizierende ETF. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jha/