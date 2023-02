INDEX-FLASH: US-Börsen rutschen wieder tiefer ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwankenden Kursverlauf sind die US-Börsen am Donnerstag in der Schlussstunde wieder stärker ins Minus abgerutscht. Die Aussagen zweier Fed-Offizieller, wonach diese eine Zinserhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwägen, erhöhte wieder die Zinsangst der Anleger, die schon zum Auftakt die Kurse belastet hatte. Belastet hatte da die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hatte wie erwartet.

Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste zuletzt mit 33 774,23 Punkten auf etwa ein Prozent aus. Er orientierte sich damit in Richtung des im frühen Verlauf erreichten Tagestiefs. An der technologieorientierten Nasdaq-Börse wurde der Druck noch größer, weil dort die Anleger für gewöhnlich noch sensibler auf Zinssorgen reagieren. Der Nasdaq 100 büßte zuletzt 1,8 Prozent auf 12 463,52 Punkte ein. Er kam damit auf seinem Tagestief an.

Die Präsidentin der regionalen Notenbank in Cleveland, Loretta Mester, hatte gesagt, dass das wirtschaftliche Umfeld derzeit ein "überzeugendes Argument" für einen halben Prozentpunkt sei.. Der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard gab einer Erhöhung in diesem Rahmen gedanklich den Vorzug vor einem kleineren Zinsschritt./tih/he