INDEX-FLASH: US-Börsen reagieren zunächst negativ auf Fed-Zinsentscheid

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch zunächst negativ auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, hoben aber ihre Leitzins-Projektionen an.

Der schon davor schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial geriet noch stärker unter Druck und sank zuletzt um 1,10 Prozent auf 33 835,57 Punkte. Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,65 Prozent auf 4340,80 Punkte. Ähnlich sah es beim Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 aus, der um 0,76 Prozent auf 14 787,53 Punkte nachgab./gl/men