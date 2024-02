INDEX-FLASH: Freundlicher Dow hilft Dax auf Rekordhoch - EuroStoxx mit 2001-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit Unterstützung der Wall Street hat der Dax am Dienstagnachmittag ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,63 Prozent auf 17 010,64 Punkte zu. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , ging es mit plus 0,67 Prozent auf 4686,38 Punkte auf den höchsten Stand seit 2001. Die wichtigsten Länderbörsen in Paris und London legten ebenfalls weiter zu.

"Die Quartalszahlen von Elli Lilly und den anderen US-Großkonzernen sorgen für positive Stimmung im Dow Jones Industrial und auch hierzulande und übertünchen den Zinspessimismus etwas", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow./ck/he