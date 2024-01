INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx auf Talfahrt - Gewinnmitnahmen ausgeweitet

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am späten Mittwochnachmittag seine Talfahrt beschleunigt. Zunächst sank er unter sein altes Rekordhoch aus dem Monat Juli, dann riss er auch die 16 500-Punkte-Marke. Die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally Gewinne mitgenommen, was sich auch hierzulande und europaweit bemerkbar machte.

Zuletzt gab der deutsche Leitindex um 1,7 Prozent auf 16 492,06 Punkte nach. Die 21-Tage-Linie riss der Dax bereits zur Mittagszeit. Die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bietet erst bei um die 15 950 Punkten eine charttechnische Unterstützung. Vorher dürften jedoch noch die Marken von um die 16 300 Punkte und 16 200 Punkte Halt bieten. Für den EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 1,7 Prozent auf 4435,86 Punkte abwärts, der Cac 40 in Paris büßte 1,9 Prozent ein und der FTSE 100 in London gab um 0,6 Prozent nach.

Größere Unruhe herrscht bislang nicht unter Anlegern. Eine gesunde Konsolidierung nach einer imposanten Kursrally sei nichts Ungewöhnliches, hieß es am Markt. Zudem legte die die Industriestimmung in den Vereinigten Staaten zwar etwas deutlicher als erwartet zu, der Index blieb jedoch unter der Schwelle, die Wachstum signalisiert. Es scheint sich demnach laut den Experten von Helaba "keine positive Dynamik in dem Sektor aufzubauen und die Erwartung sinkender Zinsen wird daher nicht grundsätzlich in Frage gestellt"./ck/he